Переболевший COVID британец рассказал о необратимых осложнениях инфекции

Житель Британии Мол Мартин сообщил, что некоторые осложнения коронавирусной болезни нанесли серьезный непоправимый ущерб его организму. Об этом он рассказал в эфире телеканала ITV в пятницу, 18 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По словам 58-летнего мужчины, врачи считали, что у него нет никаких шансов на выздоровление, поскольку в больнице Мол провел 94 дня и 61 из них дышал только благодаря аппарату искусственной вентиляции легких.

"У меня были поражены нервы в ногах, а также пропало зрение на правом глазу, и вернуть его не удастся", - рассказал британец.

Кроме того, из-за COVID-болезни мужчина потерял несколько пальцев на руках - их пришлось ампутировать. Также у него начались проблемы с почками.