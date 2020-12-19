Врач рассказал, надо ли сбивать высокую температуру при коронавирусе

Противовирусная защита на начале заболевания при коронавирусе у части пациентов бывает недостаточной, что позволяет вирусу размножаться и проникать в легкие. Сбивая лихорадку, мы лишаем организм еще одного звена защиты, помогая коронавирусу размножаться. И цитокиновый шторм в дальнейшем разовьется именно из-за огромного числа вируса, заблокировавшего ключевые звенья противоспалительных реакций, когда уже вмешаются те иммунные клетки, которых лучше было бы не трогать. Об этом сообщил врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Врач объяснил, когда все же нужно сбивать температуру:

Во-первых, когда температура достигает критических значений (39,0-40,0) - поскольку это уже опасно.

Во-вторых, когда высокая температура очень плохо переносится, особенно у детей (судороги, рвота и т. п.).

Третье - когда лихорадка постоянная, то есть держится в течение многих часов и не приходит.

Четвертое - когда лихорадка длительная: более 5-6 дней.

"Следует четко понимать - длительная лихорадка в течение целого дня истощает организм. Более того, для выработки защитных белков (HSP70) нужна передышка от гипертермии хотя бы на пару часов. Тогда иммунные процессы снова заработают в полную силу. Терпеть высокую лихорадку часами - нет смысла", - отметил инфекционист.

Дубровский также объяснил, сколько дней лихорадка считается полезной.

"В контексте ОРВИ это касается только первых 5-6 дней. Если человек продолжает лихорадить дальше, необходима консультация врача и определенные анализы для понимания, что происходит и в чем причина гипертермии", - отметил он.

Врач подчеркнул, что при коронавирусе лихорадка может сохраняться длительное время, до двух недель и даже больше. Такой вариант течения болезни очень распространен. Но нужно наблюдение за пациентом: контроль сатурации и лабораторный контроль. Высокая длительная лихорадка - это не нормально, и, скорее всего, потребуется медикаментозное вмешательство и дополнительные обследования.

Дубровский также уточнил, что сбивать невысокую лихорадку нет смысла. Это не влияет на патогенез заболевания. Первые пять дней сбивать высокую температуру постоянно - тоже неправильно.

"Озабоченность нужна в случае злокачественной высокой гипертермии, особенно на фоне сопутствующих заболеваний, которые продолжаются более пяти дней", - отметил он.

Евгений Дубровский также предоставил практические рекомендации лечения гипертермии в случае коронавируса:

1. В случае высокой лихорадки, выше 38,4 - много пьем, проветриваем помещение и сбиваем парацетамолом или ибупрофеном только через несколько часов, и то, с целью не снизить до 36,6, а лишь на градус-полтора. И потом даем организму еще пару часов "покачать". Это поможет иммунитету мягко справиться с вирусом. Такая тактика первые пять дней.

2. Если лихорадка более пяти дней остается высокой (38,0 и выше) - обращаемся к врачу и делаем необходимые анализы.

3. Тщательно следим за сатурацией - если на высоте лихорадки снижается сатурация - это прогностически плохо. Но еще коварнее снижение сатурации на низкой температуре. В обоих случаях необходима консультация врача и, скорее всего, госпитализация.

4. Антибиотики не назначаются только из-за наличия лихорадки. Особенно в контексте COVID-19. Только врач вправе решить, нужны ли на этих сроках, с такой клинической картиной и с такими анализами антибиотики. Назначение антибиотиков в первые дни заболевания коронавируса приводит к ухудшению состояния. Никакая "профилактика" и "на всякий случай" не работает. Проверено на собственном опыте уже сотнями пациентов. Не повторяйте их ошибок. Антибиотики может назначать только врач, и только после доказательства присоединения бактериальной инфекции.

5. Гормоны в первые пять дней не применяются. Это еще хуже, чем необдуманный прием жаропонижающих. Выключения иммунитета заблаговременно неэффективно и прогностически опасно.

6. Не забываем - на КТ в случае коронавируса видно вирусную пневмонию с матовыми стеклами, а не бактериальное воспаление. Матовое стекло - участки скопления гиалуроновой кислоты, которая накапливает в себе жидкость. Ни о каком бактериальное воспалении по КТ сказать не получается. Нужны УЗИ или рентген и анализы. Поэтому КТ не делается как первое исследование.

Врач подчеркнул, что, конечно же, каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно. И лечить пациента шаблонными смс-ками, не видя и не вникая в ситуацию, нельзя, поскольку будут ошибки и вред пациенту.

"Будьте все здоровы и доверяйте врачам. Самолечение часто бывает не просто неэффективным, но и опасным", - подытожил он.