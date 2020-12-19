Описаны семь «преследующих» пациентов после COVID-19 симптомов

Переболевших COVID-19 месяцами могут преследовать неприятные симптомы, которые врачи стали называть "постковидным синдромом". У этого состояния семь основных проявлений, пишет "Московский комсомолец".

"Сегодня мы всесторонне изучаем постковид - собрали анкеты у 1300 больных с постковидным синдромом, - рассказал газете председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев. - Мы пришли к пониманию, что обычные и необычные симптомы COVID-19 связаны в основном с поражением мозговой ткани". За этим состоянием, по мнению Воробьева, стоит "разрегулированность" систем организма после перенесенной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

К симптомам постковидного синдрома относят слабость, которая месяцами не покидает пациентов, даже молодых, а также сильную головную боль и нарушения психики.

"Кого-то преследуют навязчивые мысли о том, что у них вот-вот разовьется инсульт или что у них тяжелейший иммунодефицит; кто-то начинает испытывать панические атаки, нарушения сна, - рассказывает Воробьев. - Иногда нарушения психики очень грубые, и с ними совершенно непонятно, что делать. Можно сказать, что эти пациенты ноют по своим болезням - обычно люди так себя не ведут. И это не один-два человека, а просто массовое явление".

Другие проявления этого состояния - нарушения стула, ухудшение когнитивных функций и памяти ("туман в голове", невозможность вспомнить нужное слово или сосчитать цифры в уме и так далее), а также нарушение обоняния и обонятельные галлюцинации (некоторые жалуются на преследующие их неприятные запахи).

"Постковид может мучить пациентов месяцами, - отметил Воробьев. - Причем, его симптомы нередко проявляются волнообразно - приходят и уходят. Мы наблюдаем много таких пациентов. Основной вид лечения, учитывая то, что вирус целенаправленно поражает сосуды - антикоагулянты. Такое лечение дает 80 процентов эффективности".