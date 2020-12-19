Найдена неожиданная способность коронавируса

Ученые из Массачусетского технологического института выяснили, что небольшие фрагменты генома коронавируса способны включаться в геном человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в результатах исследования на портале bioRxiv.

Во время эксперимента ученые добавили ген обратной транскриптазы (ОТ - фермент, превращающий РНК в ДНК) и культивировали сконструированные клетки с SARS-CoV-2. В одном эксперименте они использовали ген ОТ из ВИЧ. Они также предоставили ОТ с использованием последовательностей ДНК человека, известных как элементы LINE-1. В результате исследователи установили, что некоторые фрагменты РНК SARS-CoV-2 были преобразованы в ДНК и интегрированы в хромосомы человека. Притом, интеграция SARS-CoV-2 может произойти у людей с COVID-19 и у людей с коинфекцией SARS-CoV-2 и ВИЧ.

В настоящее время пока неизвестно, на какой срок коронавирус внедряется в клетки человека, как это делает ВИЧ.

Согласно основной версии происхождения COVID-19, инфекция попала в человеческий мир от летучих мышей. Вирус стал распространяться в декабре 2019 года в китайском Ухане. По данным университета Хопкинса, в мире уже выявили более 75 млн заболевших, из них выздоровели более 42 млн пациентов и умерли - 1,6 млн человек.