Биолог описала способность коронавируса поражать мозг

Поражение центральной нервной системы при коронавирусе объясняется способностью COVID-19 проникать в мозг через клетки обонятельного эпителия. Такое свойство коронавирусной инфекции в разговоре с "Лентой.ру" описала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает Day.Az.

"Клетки обонятельного эпителия служат входными воротами в мозг. Именно поэтому у людей, перенесших коронавирус, так много неврологичеких проблем. Не только периферической нервной системы, которые развиваются из-за тканевой гипоксии, но и центральных отделов", - сказала она.

По ее словам, потеря обоняния при коронавирусе является опасным симптомом, который доказывает тот факт, что COVID-19 обладает нейротропностью - способностью поражать нейроны центральной нервной системы.

Биолог подчеркнула, что бесследно такая "встряска" для организма проходить не может.