Ученый назвал увеличивающий риск COVID-19 у детей диагноз

У пациентов с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ), которые не получают терапию, на 65% чаще выявляют коронавирус. Как передает Day.Az, об этом заявил "РИА Новости" завотдела проактивной медицины больничной кассы "Леумит" Евгений Мерзон, который вместе с группой израильских ученых изучал статистику "Леумита".

"У людей, которые страдают СДВГ, больше шансов заболеть COVID. При этом если мы поделим группу на две, которые не покупали и не получали лечения от СДВГ, то увидим интересную вещь. Люди, которые продолжали терапию, покупали лекарства, у них риск нивелируется, исчезает. Те же, кто с таким диагнозом не получал лечения, ― у них риск растет ― до 65% по сравнению с теми, у кого нет СДВГ", ― рассказал он агентству.

Мерзон подчеркнул, что во время пандемии COVID-19 детям с СДВГ зачастую не давали лекарств и не продолжали их терапию, а школы временно были закрыты. При этом ученый отметил, что таким детям необходимо постоянно получать фармакологическое, психологическое или поведенческое лечение, а мнение, что раз закрыты учебные заведения, то терапию можно прекратить, ― неправильно.

Специалист добавил, что взрослым и особенно детям с СДВГ тяжелее придерживаться антикоронавирусных правил, которые установил минздрав, а также носить медицинские маски, поскольку у таких людей повышенная чувствительность.

В ходе исследования группа израильских врачей во главе с Мерзоном проанализировала данные 37 тыс. пациентов "Леумита", после чего и была выявлена корреляция между заболеваемостью COVID-19 и диагнозом СДВГ.