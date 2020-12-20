Обнаружен новый опасный симптом коронавируса

Врачи в США обнаружили новый редкий, но опасный симптом коронавируса, который наблюдался у нескольких больных с COVID-19 в Нью-Йорке. Об этом сообщает портал BGR, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечает портал, за два месяца медики в Нью-Йорке зафиксировали три случая, когда у зараженных коронавирусом пациентов возникал такой симптом, как кератит - воспаление роговицы. В дальнейшем инфекция у всех троих распространилась на внутренние оболочки глазного яблока, вызвав эндофтальмит.

В результате один из этих пациентов скончался из-за осложнений, связанных с коронавирусом, второй потерял зрение, а третьему пришлось удалить один глаз.

По словам специалистов, переход кератита в эндофтальмит встречается во врачебной практике довольно редко, и большинству людей не стоит сильно беспокоиться на этот счет. Однако выявление трех подобных случаев за столь короткий срок говорит о необходимости дальнейших исследований, посвященных влиянию коронавируса на глазные инфекции.