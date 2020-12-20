Ученые объяснили случаи повторного диагностирования COVID-19

Ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета объяснили случаи повторного диагностирования COVID-19. Об этом сообщается в научном журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Это может объясняться тем, что генетический материал коронавирусной инфекции, предположительно, частично встраивается в хромосомы клеток человека. Ученые отметили, что такое бывает с другими вирусами. "Все вирусы внедряют свой генетический материал в клетку, которую они заражают, но обычно он остается отдельно от ДНК клетки", - говорится в исследовании.

Специалистами было частично воссоздано такое проникновение генетического материала коронавируса в хромосому клетки человека в лабораторных условиях. Исследователи уточнили, что результаты, которые они получили, не означают, что SARS-CoV-2 перманентно остается на генетическом уровне в клетках человека, чтобы постоянно воспроизводиться, как ВИЧ.