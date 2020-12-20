Академик назвал самый простой способ продлить жизнь

Самым простым способом продлить жизнь можно назвать ходьбу.

Как передает Day.Az, об этом "Комсомольской правде" рассказал президент Лиги здоровья нации, главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, академик Лео Бокерия.

"Существует менее заметный, менее очевидный, но не менее коварный враг, ежегодно уносящий жизней значительно больше, чем COVID-19 - это пандемия физической пассивности, бич XXI века", - сказал врач.

По его словам, было проведено масштабное международное исследование, и, согласно его результатам, ведущие сидячий образ жизни люди живут в среднем на семь-восемь лет меньше, чем те, кто ходят суммарно хотя бы два часа в неделю. Например, можно пройти пару остановок вместо поездки на транспорте, отказаться от пользования лифтом и эскалатором.

Бокерия отметил, что движение чрезвычайно важно для сохранения здоровья. Обычная ходьба помогает восстановить физическую форму и поддерживать ее, у нее практически нет противопоказаний, не нужны специальная одежда или оборудование. При этом важно соблюдать регулярность, необходимые два часа можно разбить на несколько дней.

Ранее ученые из Гарвардского и Йельского университетов выяснили, что увеличить продолжительность жизни помогает пение.