Названы симптомы рака горла

Специалисты Macmillan Cancer Support перечислили распространенные признаки рака горла, передает Day.Az со ссылкой на Express.

Онкологи указывают на то, что рак горла - это общий термин для описания различных видов злокачественных новообразований, поражающих щитовидную железу, пищевод или дыхательную трубку, и симптомы зависят от того, какой орган поражен.

Отмечается, что рак щитовидной железы локализуется в передней части шеи, чуть ниже голосового аппарата. Наиболее распространенным признаком, указывающим на развитие заболевания, является безболезненная шишка, которая постепенно увеличивается.

О раке пищевода, по словам специалистов, часто сигнализирует затрудненное глотание, когда человек чувствует, как будто пища застревает у него в горле или груди. При этом существует два основных типа данного заболевания: плоскоклеточный рак и аденокарцинома.

Для рака трахеи характерен ряд симптомов, в том числе часто повторяющаяся одышка, кашель с кровью, свистящее или шумное дыхание, хриплый голос, трудности с глотанием, лихорадка, озноб и частные инфекции грудной клетки. Онкологи подчеркивают, что хотя эти признаки могут быть вызваны другими заболеваниями, при их обнаружении следует обратиться к врачу.