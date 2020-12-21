Стало известно об эффективности «ЭпиВакКороны» против нового штамма коронавируса

Вакцина "ЭпиВакКорона" эффективна против разных штаммов коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Одним из преимуществ вакцины "ЭпиВакКорона" ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора является ее эффективность против генетически и антигенно разнородных штаммов, поскольку вакцина содержит консервативные эпитопы SARS-CoV-2", - отметили в ведомстве.