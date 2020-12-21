https://news.day.az/medicine/1300350.html Стало известно об эффективности «ЭпиВакКороны» против нового штамма коронавируса
Стало известно об эффективности «ЭпиВакКороны» против нового штамма коронавируса
Вакцина "ЭпиВакКорона" эффективна против разных штаммов коронавируса.
Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Одним из преимуществ вакцины "ЭпиВакКорона" ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора является ее эффективность против генетически и антигенно разнородных штаммов, поскольку вакцина содержит консервативные эпитопы SARS-CoV-2", - отметили в ведомстве.
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