Ученые заявили о невозможности остановить пандемию при помощи масок - ВИДЕО
Ученые заявили, что медицинские маски не смогут остановить пандемию коронавируса. Тем не менее носить их стоит.
Так, вирусолог из Эдинбургского университета Пол Дигард отметил, что вирус передается воздушно-капельным путем. Когда человек чихает или кашляет, мелкие капельки слюны легко проходят сквозь ткань и заражают другого человека. Впрочем, если капли большие, то они не пробьются сквозь барьер.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, профессор Джимми Уитворт из Лондонской школы гигиены и тропической медицины заметил, что маски эффективны только при правильном ношении - когда они закрывают рот и нос. Если некоторые люди носят маски неправильно, то оценить их эффективность достаточно сложно.
"Мы точно не знаем, какой эффект имеют маски. Но здравый смысл подсказывает, что их стоит носить", - сказал медик. Его слова приводит The Daily Mail.
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