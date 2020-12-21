Ученые заявили о невозможности остановить пандемию при помощи масок

Ученые заявили, что медицинские маски не смогут остановить пандемию коронавируса. Тем не менее носить их стоит.

Так, вирусолог из Эдинбургского университета Пол Дигард отметил, что вирус передается воздушно-капельным путем. Когда человек чихает или кашляет, мелкие капельки слюны легко проходят сквозь ткань и заражают другого человека. Впрочем, если капли большие, то они не пробьются сквозь барьер.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, профессор Джимми Уитворт из Лондонской школы гигиены и тропической медицины заметил, что маски эффективны только при правильном ношении - когда они закрывают рот и нос. Если некоторые люди носят маски неправильно, то оценить их эффективность достаточно сложно.

"Мы точно не знаем, какой эффект имеют маски. Но здравый смысл подсказывает, что их стоит носить", - сказал медик. Его слова приводит The Daily Mail.