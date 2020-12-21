Врач назвал самых защищенных от коронавируса людей

Самые защищенные от коронавируса люди - женщины в возрасте от 20 до 40 лет. Такую категорию назвал член Российского медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам врача, в этот период у женщин активно вырабатывается женский половой гормон эстроген. Он поддерживает эластичность сосудов и помогает крови не загущаться - это облегчает течение заболевания.

Кондрахин объяснил, что у мужчин вырабатывается меньше эстрогена. Их основной половой гормон - тестостерон, из-за которого эритроциты склеиваются, а кровь сильнее свертывается.

Медик указал, что на уязвимость влияет и прививка от гриппа - выработанные благодаря данной вакцине антитела помогают притормозить развитие коронавируса.