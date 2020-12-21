Инфекционист назвал возможное последствие мутации коронавируса

Появление в Великобритании нового штамма коронавируса может говорить о том, что он постепенно трансформируется в сезонное заболевание. Такое возможное последствие мутации назвал российский инфекционист Николай Малышев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Медик добавил, что штаммы появляются все время и у них есть разные свойства. Новый более заразен, но менее опасен и токсичен, указал специалист.

По словам Малышева, меры предосторожности и профилактики будут те же, что используются с текущими штаммами.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил, что в стране появился новый штамм коронавируса, который быстрее передается от человека к человеку. Позднее такую же мутацию нашли в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Минимум 20 государств частично или полностью приостановили транспортное сообщение с Великобританией.