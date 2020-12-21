Как новый коронавирус влияет на эффективность вакцины

Великобритания сообщила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что разработанные вакцины от коронавируса будут эффективны и для заболевших новой мутацией COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

По ее словам, британская стороны продолжает изучение новое разновидности коронавируса, в том числе с точки зрения передачи, реагирования на уровень антител и серьезности протекания заболевания.

"Информация поступает к нам в режиме реального времени, и мы ее изучаем. Пока мы только собираем информацию. Но хорошая новость заключается в том, что, по имеющейся информации, эта разновидность вируса не влияет на эффективность вакцины", - сказала Керкхове на брифинге в понедельник.

Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.