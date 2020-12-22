Pfizer и BioNTech проверят свою вакцину на новом варианте коронавируса

Компании Pfizer и BioNTech проверят эффективность своей вакцины от коронавируса против нового "британского" варианта вируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил глава BioNTech Угур Шахин в интервью Bild.

По мнению главы компании, вакцина будет эффективна против мутировавшего вируса.

"В ближайшие недели это будут проверять", - рассказал Шахин.

Ранее некоторые страны сообщили о приостановке авиасообщения с Великобританией из-за опасности обнаруженного там нового штамма коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.