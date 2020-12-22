COVID-19 мутирует медленнее, чем сезонный грипп

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступили с заявлением в понедельник, 21 декабря, отметив, что коронавирусная инфекция мутирует "гораздо медленнее", чем сезонный грипп, несмотря на то, что, по словам властей Великобритании, новый штамм позволяет ему легче распространяться, пишет CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Сезонный грипп мутирует так часто, что ученым приходится ежегодно регулярно разрабатывать новые препараты для вакцинации населения.

В ВОЗ отметили, хотя все вирусы естественным образом мутируют, не каждая мутация делает вирус более заразным или более вирулентным. Но значение мутации в Соединенном Королевстве пока не известно.

"SARS-CoV-2 мутирует гораздо медленнее, чем грипп. И до сих пор, несмотря на то, что мы наблюдали ряд изменений и мутаций, ни одна из них не совершила существенного влияния ни на чувствительность вируса к любому из используемых в настоящее время терапевтических средств, лекарств или вакцин, которые находятся в стадии разработки, и можно надеяться, что так будет и дальше", - пояснила на брифинге для прессы главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.