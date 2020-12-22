BioNTech готова за шесть недель создать вакцину от нового типа COVID-19

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech может создать вакцину от нового штамма COVID-19 в течение шести недель благодаря особой технологии производства. Об этом заявил соучредитель компании Угур Шахин во вторник, 22 декабря, пишут европейские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Мы можем непосредственно приступить к разработке вакцины, полностью имитирующей эту новую мутацию, - мы сможем технически предоставить новую вакцину в течение шести недель", - сказал Шахин.

Он также не исключает того, что вакцина Pfizer/BioNTech будет эффективна и против мутации коронавируса, выявленного в Великобритании.

"Мы узнаем это наверняка, если будут проведены исследования, и это займет у нас около двух недель. Но вероятность того, что наша вакцина работает (против нового штамма - ИФ), очень высока", - добавил ученый.