Вдобавок к основным симптомам коронавирусной инфекции в это Рождество следует обращать пристальное внимание на восемь дополнительных признаков. С такой рекомендацией выступили представители британской службы здравоохранения NHS, говоря о новом штамме коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на МедикФорум.

Предстоящие новогодние праздники в Великобритании омрачены вспышкой нового штамма коронавируса VUI - 202012/01, который считается на 70 процентов более заразным, чем его предшественник. Согласно имеющимся данным, произошла существенная мутация вируса, значительно усилившая его контагиозную способность. Также есть предположение, что новый штамм может быть более заразным у детей.

Вот почему как никогда до этого выявление симптомов и изоляция теперь стали важны для борьбы с распространением коронавируса, подчеркивают медики из NHS.

"В настоящее время нет доказательств того, что этот новый штамм вызывает более тяжелое заболевание или более высокую смертность, чем предыдущий. Тем не менее, своевременная реакция на симптомы инфекции, тестирование и обращение к врачам имеют сегодня особую актуальность. Нам всем нужно быть более бдительными", - цитирует представителей службы здравоохранения издание Express.

На какие симптомы медики советуют обращать внимание? Три "классических" симптома COVID-19 - это лихорадка, постоянный кашель, потеря обоняния или вкуса, предупреждают медики. В то же время отмечается, что каждый пятый человек с положительным тестом их не испытывает.

По мнению экспертов, дополнительно следует обращать внимание на следующие проявления:

- Головная боль

- Усталость

- Потеря аппетита

- Мышечные боли

- Диарея

- Спутанность сознания (бред)

- Кожная сыпь.

Потеря обоняния или чувства вкуса. Специалисты выделяют данный симптом отдельно, поскольку он оценивается как лучший предиктор инфекции. Они советуют проверять себя каждый день, нюхая что-то сильно пахнущее, например, кофе, ароматические свечи, мыло.

"Если у вас появятся какие-либо симптомы, которые могут быть вызваны коронавирусом, не рискуйте - постарайтесь как можно быстрее изолироваться и пройти тест", - порекомендовали врачи.