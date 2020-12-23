Ученые рассказали, может ли COVID-вакцина изменить ДНК человека

Вакцины от COVID-19 содержат фрагмент генетического материала коронавируса, что вызывает беспокойство среди населения, опасающегося, что это может изменить их собственную ДНК. Об этом сообщает Украинская правда. Жизнь в среду, 23 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В частности, сыворотки содержат информационную РНК, кодирующую шиповидный белок вируса - ту часть, которая напоминает корону и "цепляется" к клетке хозяина.

"Представьте себе, что вы поцарапались и коснулись другого человека. Или, например, прикоснулись к помидору. У вас во плоти некоторое время будут куски белков от бактерий из тела того человека, или ... помидора. Но очень быстро это исчезнет из вашего организма", - пояснил генетик Александр Коляда.

В то же время собственная ДНК человека полностью спрятана в ядре каждой из его клеток, и это ядро ​​хорошо защищено, добавляет эксперт по вакцинам доктор Пол Оффит.

"Информационной РНК фактически невозможно попасть в ядро. мРНК проходит только через цитоплазму клетки - материал, окружающий ядро, чтобы добраться до рыбосом, неких фабрик, производящих белки", - поясняет он.

Нити генетического кода действуют как химические посредники между ДНК в наших хромосомах и клеточным механизмом, производящим белки, которые нам необходимы для функционирования: мРНК содержит инструкции, необходимые этим механизмом для образования этих белков. Но мРНК - это не то же самое, что ДНК, и она не может соединяться с нашей ДНК, чтобы изменить наш генетический код. мРНК нестабильна и будет находиться внутри клетки только около 72 часов, прежде чем разложится.

"Некоторые вирусы, например ВИЧ, могут интегрировать свой генетический материал в ДНК своих хозяев, но так умеют не все вирусы, и ВИЧ может делать это только с помощью специальных ферментов, которые он "приносит" с собой. Вакцины мРНК не содержат этих ферментов, поэтому нет риска того, что генетический материал, который они содержат, изменит нашу ДНК ", - подытожили в Глобальном альянсе по вакцинам и иммунизации Gavi.