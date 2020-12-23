Определена истинная продолжительность иммунитета против коронавируса

Австралийские ученые определили истинную продолжительность иммунитета у людей, переболевших COVID-19, которая составляет минимум восемь месяцев. Это доказывает, что вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, будут эффективны в течение длительного времени после инъекции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Immunology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании приняли участие 25 человек с COVID-19, у которых были взяты образцы крови с 4-го по 242 день после заражения. Хотя количество антител против вируса стало снижаться через 20 дней после начала инфекции, оказалось, что иммунные B-клетки "запоминают" вирус и при повторном заражении активируют защитный иммунный ответ за счет быстрой выработки антител.

B-клетки способны распознать два компонента вируса - S-белок на поверхности вируса и нуклеокапсидный белок, находящийся внутри вируса, образуя комплексы с РНК.

Несмотря на сообщения о повторных случаях заражения, их доля относительно всех случаев передачи вируса остается очень небольшой.