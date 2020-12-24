Биолог предупредила об опасности недолечившихся пациентов с COVID-19

Находящиеся в больнице пациенты с COVID-19 должны оставаться в медучреждении до полного выздоровления, если получают лечение, которое потенциально может спровоцировать мутацию коронавируса. Об этой опасности предупредила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"С положительным тестом на COVID-19 надо долечиваться, а не домой выписывать. Даже если больше нет угрозы для жизни", - сказала она.

По ее словам, врачам необходимо наблюдать за пациентами, которым требуется продолжительное лечение, и фиксировать, с какими остаточными вирусами они отправляются домой.