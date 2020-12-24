Ученый нашел эффективный способ остановить мутации коронавируса

Вакцинация - самый эффективный способ противостоять мутациям коронавируса. Соответствующее заявление сделал заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Георгий Базыкин.

По его словам, чем быстрее распространяется эпидемия, тем больше существует вариантов мутации коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Поэтому необходимо всем прививаться, чтобы не дать возможность вирусу эволюционировать", - убежден профессор.

Он считает, что вакцина сможет защитить человечества от коронавируса, несмотря на многообразие штаммов SARS-CoV-2.

Мир отгораживается от Великобритании из-за нового штамма коронавируса

Ранее в Великобритании выявили два новых штамма коронавируса. Они были завезены из ЮАР. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Великобритании Метт Хенкок.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон связал возросшее число заболевших с новой мутацией COVID-19. Он заявил, что новый штамм оказался заразнее предыдущих сразу на 70%. После этого многие страны ЕС начали объявлять о закрытии границ.