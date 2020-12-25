Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями во время COVID-19 должны соблюдать прежние меры защиты сердца

В последнее время пациенты в основном жалуются на одышку. В период пандемии у жалующегося на одышку прежде всего надо исключить коронавирус. Для этого следует составить анамнез и провести исследование методом ПЦР. Опытный кардиолог, на основании жалоб пациента, может определить опасные сигналы для сердечно-сосудистой системы. Однако иногда возникают сопутствующие заболевания. Когда пациент с сердечной недостаточностью заражается COVID-19, то из-за инфекции у него повышается температура, увеличивается количество сердечных сокращений и усиливается одышка. Однако это не означает, что в процесс вовлекаются легкие, потому что с повышением температуры увеличивается количество сердечных сокращений, что приводит к сердечной недостаточности. Или другая ситуация, когда пациент с сердечной недостаточностью не принимает лекарства, которые ему назначены кардиологом, и из-за инфицирования принимает витамин С, много жидкости и в результате избыточного ее приема жалуется на сердечную недостаточность.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявила инвазивный кардиолог Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета Сара Байрамзаде.

По ее словам, хотя COVID-19 является вирусной инфекцией, она оказывает серьезное влияние не только на легочные инфекции, но и на заболевания сердечно-сосудистой системы: "Во время пандемии COVID-19 сердечники должны следовать тем же правилам и рекомендациям, и соблюдать бессолевую диету. Кроме того, в этот период им следует отдавать предпочтение большому количеству фруктов и овощей, не употреблять более 5 граммов йодированной соли в день. Чрезмерный прием соленой пищи пациентами с сердечной недостаточностью и повышенным артериальным давлением приводит к скоплению лишней жидкости в организме и обострению сердечной недостаточности. Не рекомендуется пить темный чай, так как он увеличивает сердцебиение, поэтому лучше принимать светлые чаи. Не только сердечникам, но и тем, у кого нет проблем со здоровьем, рекомендуется быстрая ходьба 5 километров в день. Во время пандемии из-за ограничений необязательно ходить на свежем воздухе, можно ходить внутри дома, на балконе и в коридоре".

Коснувшись вопроса о панических атаках у некоторых пациентов из-за COVID-19, кардиолог сказала: "Паническая атака сопровождается внезапным обострением психоэмоциональной сферы и в первую очередь вызывает у пациентов острую одышку. Независимо от того, насколько они информированы, иногда люди не могут контролировать свой психологический мир. Летальные случаи чаще встречаются у людей с сопутствующими заболеваниями и у тех, кто не верит, что они инфицированы COVID-19 и, не получая необходимого лечения, ухудшают свое состояние. В первые дни после появления симптомов пациент, приняв противовирусные препараты и витамины, может вернуться к прежнему состоянию здоровья. Никакое лечение на более поздней стадии не поможет пациентам, которые несерьезно относятся к первичным симптомам. Поэтому не нужно испытывать страх, панические атаки. Нужно стараться устранить ситуацию своевременным вмешательством, принимая успокоительные средства растительного происхождения, побольше находясь на открытом воздухе и занимаясь медитацией".