Секреты народной медицины от азербайджанского врача XIX века

Общественно-научная деятельность азербайджанского ученого и врача Мухаммеда Табризи является одной из ярких страниц медицинского прошлого Ирана и южного Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerhistory.com, он был видным представителем медицинской науки южного Азербайджана XIX столетия, и сыграл большую роль как в сближении восточной медицины с западной, так и в развитии научной медицины в самом Иране.

Табризи родился в азербайджанской семье приблизительно в 1805 г., и и скончался в 1885 г, оставив после себя ряд интересных трудов по медицине. Табризи имел глубокие познания почти во всех областях медицины. В его медицинских трудах описываются лекарственные вещества, применяемые в народной медицине.

Но. его заслугой является то, что, в отличие от старых методов лечения, применяя эти лекарства, он исходил из этиологии болезни и характера действий различных препаратов.

Систематизируя все лекарственные средства, Табризи умело использовал их, прогрессивными для своего времени были и методы, которые применял ученый.

Табризи указывал, что лекарства могут быть простыми и сложными. Их можно принимать внутрь и употреблять наружно. Из наружных средств он предлагает применять мази, пластыри, которые могут быть смягчающего, успокаивающего и возбуждающего характера, компрессы из растительных жиров.

При успокаивающих компрессах Табризи советует добавлять к жиру опиум или мак, а при возбуждающих - горчицу. К лекарственным средствам применяемым внутрь, он относит различные микстуры, капли, сиропы, соки.

Останавливаясь на описании различных видов микстур, Табризи отмечает, что с мочегонной целью к любой микстуре следует добавлять пороховую соль. При воспалении желудка он считает необходимым принять смесь лимонного или гранатового сока с сахаром или: медом, при этом она не должна быть кислой или слабой.

Отдельно Табризи затрагивает описание лекарств, их особенности и применение.

В вводной одного из своих трудов по медицине он пишет: "Темным, неграмотным людям кажется, что в лекарствах имеется особое вещество, которое якобы излечивает все заболевания. Если подержать это лекарство во вру, то все болезни изчезают. Такая теория, конечно, бессмысленна... Только применив лекарство с известным характером действия на организм и постепенно принимая его, можно добиться успеха в лечении болезней. Наилучшим методом лечения являются диета, покой, общее и местное кровопускание, успокаивающие сиропы, слабительные и рвотные корни."

По мнению Табризи, "после принятия лекарства вовнутрь, оно попадает сначала в желудок, а оттуда, рассасываясь, действует на другие органы. Поэтому врач, хорошо зная особенности строения желудка не должен назначать средства, которые могут принести вред желудку, так как принятие раздражающих лекарственных веществ может вызвать острое хроническое воспаление."

Он пишет: "При назначении лекарств необходимо строго обращать внимание на дозировку; только после выяснения природы заболевания врач может назначить лекарства."

В соответствии с описанием Табризи, лекарственные средства делились им на охладительные (жаропонижающие) и тепловносящие (возбуждающие) и могли быть растительного, животного и минерального происхождения.

По характеру действия на организм, помимо общего влияния, он делил лекарственные средства на несколько групп: смягчающие, укрепляющие, потогонные, запирающие, слабительные, мочегонные, рвотные, болеутоляющее и др. и перечислял лекарства, относящиеся к каждой группе.

Наряду с лечебными средствами растительного, минерального и животного происхождения, Табризи применял и физиотерапевтические методы лечения. Сюда он относил водолечение, климатолечение, различные полоскания, массажи и т. д.

Описывая различные виды ванн, необходимых при некоторых заболеваниях, Табризи делит их на серные, смягчающие, с растительными жирами, сидячие ванны, полезные при заболевании прямой кишки и половых органов, кожные ванны, приготовленные на поваренной соли и горчице.

Он также затрагивал вопросы различных видов полоскания. Из полосканий, вызывающих стягивание, он предлагает смесь гранатовой корки с квасцами и медом и рекомендует их при хронических воспалениях горла, полости рта, гингвитах. С такой же целью он рекомендует полоскание из смеси мальвы с молоком и медом. Здесь же им указываются различные лекарственные впрыскивания в полость рта, в ушные полости, в мочевые каналы и влагалище.

Заслуживает внимания описание Табризи различных видов клизм и их применения. Для устранения запора он предлагает слабительные средства и дает следующие рецепты для их приготовления: смешать хлопковое масло со слизью мальвы; для получения более сильного слабительного средства он советует смешать хлопковое масло со слизью мальвы и добавить 2 дирхама (3,12 г) александрийского листа, все это прокипятить, после чего добавить поваренную соль и мед.

При нервных заболеваниях Табризи предлагал производить клизму с раствором опиума или мака и дает несколько рецептов приготовления таких клизм.

Необходимо отметить, что Табризи дает описание мер по оказанию помощи при различных отравлениях. В частности, при отравлении сулемой он предлагает дать молоко или белок яйца, что по его мнению, нейтрализует действие сулемы. При всех отравлениях он советует прежде всего сделать промывание желудка. При укусах ядовитых насекомых рекомендуется делать нашатырные примочки.

Говоря о различных лекарственных методах лечения, Табризи считает, что нужно создать больному хорошие гигиенические условия, окружить его вниманием. Различные продукты питания, он считал фактором, облегчающим состояние больного. Строгое выполнение назначений врача является одним из основных условий лечения больного. При лечении различных заболеваний Табризи большое внимание уделяет также кровопусканию и прикладыванию пиявок.

Как известно, кровопускание является одним из древних методов лечения.

К применению кровопускания Табризи относится осторожно, описывая показания и противопоказания, он указывает, что в этом вопросе должен быть индивидуальный подход. Автор не советует делать кровопускание детям не достигшим 4-летнего возраста, пожилым людям, ослабленным болезнью и истощением.

Далее Табризи отмечает, что кровопускание хорошо действует при сильных головных болях; оно увеличивает сопротивляемость организма, делает человека бодрым.

По мнению Табризи, кровопускание можно применять при полнокровии, отравлении, кровоизлияниях в мозг, сильные головных болях, заболеваниях сердца, острых хронических воспалениях и т. д. Говоря о пиявках, он описывает виды медицинских пиявок и указывает места их прикладывания.

При различных острых и хронических воспалительных процессах Табризи советует прикладывать пиявки на ушную, надбровную, носовую, височную области, на область сердца, на лопатки, конечности, на области кишечника, а при заболеванияъ пищеварительного тракта- на области печени и желудка.

При хроническом воспалительном заболевании Табризи советует лечить раздражение поверхности кожи физическими и химическими прижиганиями (например, "шпанской мушкой", "поташем", "огнем", "раскаленным .железом" или "горящей ватой"). Образующиеся на месте прижигания волдыри лечат жирными повязками. Эти методы прижигания им применялись при заболеваниях легких и бронхов, при мозговых и сердечных заболеваниях.

По утверждению Табризи, суть этого метода лечения состоит в переводе внутреннего заболевания в наружное", т. е, по сути дела, внимание больного отвлекается от основного заболевания.

Что касается отравлений, Табризи пишет, что они могут быть растительного и животного происхождения.

Он говорил, что "химические отравления могут дать сулема, фосфор, медь, и их препараты". Далее ученый описывал профилактику и лечение от укусов различных животных и насекомых.

Методы лечения, описываемые Табризи, были весьма ценными и разнообразными. Наряду с очень положительными моментами, в медицинских воззрениях выдающегося врача имелся и ряд необоснованных утверждений, подтверждающих влияние на него идеалистической философии и виталистических воззрений, существовавших до середины XIX века.