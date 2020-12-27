Доктор Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку в эфире телеканала "Россия 1", сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Самое вредное для здоровья, души и тела - это сидеть дома. Надо гулять летом, весной, осенью и конечно зимой, потому что зимой самое лучшее время", - отметил специалист.

Мясников призвал серьезно относиться к выбору одежды для прогулки зимой, чтобы не нанести вред организму. По его словам, при активной прогулке или катании на лыжах нельзя одеваться слишком тепло. Он объяснил, что организму может стать жарко, начнется потоотделение, и если человек расстегнет слишком теплую куртку или развяжет шарф, он рискует переохладиться и заболеть. Также врач порекомендовал использовать солнцезащитные очки даже в зимнее время.

Ранее Мясников рассказал, что люди из-за панических настроений порой принимают меры для лечения коронавируса, которые являются смертельно опасными. Так, он призвал не пытаться найти и купить препарат "Клексан" для разжижения крови и не принимать антибиотики.