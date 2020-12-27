Врач назвал неочевидную причину головной боли по утрам

Головная боль после пробуждения может сигнализировать о бруксизме - заболевании, связанном с гиперфункцией жевательных мышц ночью. Об этом рассказал стоматолог Алексей Антипенко, передает Day.Az.

По словам медика, это заболевание зачастую появляется из-за нарушения баланса деятельности центральной и периферической систем.

"Когда человек находится в стрессе, то у него начинается постоянная нервная загрузка именно мозга на фоне того, что он переживает, и эти переживания не заканчиваются даже ночью", - подчеркнул он.

Врач также отметил, что признаки бруксизма можно распознать у себя и во время бодрствования - например, заметив сжатие зубов при напряженной работе или возникновении стрессовой ситуации.

"У бруксизма очень неприятный момент помимо головной боли - это прогрессирующая стираемость зубов по вертикали - безвозвратно исчезают жевательные поверхности и режущие края", - добавил он.

Стоматолог посоветовал обратиться к специалисту в случае появления симптомов заболевания. По его словам, пациенту скорее всего придется снять гипертонус мышц ботоксом или начать носить специальную каппу.