Ученый рассказал, как победить "британский" штамм коронавируса

Доктор медицинских наук, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев объяснил свойства так называемого "британского" штамма коронавируса.

"Он стал более заразным - вот и все, он более распространен", - сообщил ученый, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Он вспомнил слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая говорила, что если зараженный коронавирусом человек чихнет, то заразятся трое.

"А если человек заражен этим штаммом, он чихнул - и заразил 12 человек. В этом вся разница, больше никакой разницы нет. А болезнетворность и антигенные свойства, самое главное, у него такие же, поэтому вакцина против него эффективна", - объяснил Зуев.

Он призвал не пугаться этого штамма и соблюдать меры профилактики.

"Просто нужно действительно строго соблюдать все те рекомендации, которые нам ежедневно повторяют. То есть надо прервать возможность передачи возбудителя вируса этого от человека к человеку - соблюдать масочный режим и тот интервал социальный, который мы с вами знаем. И не лезть в большие скопления людей. Вот и все, ничего сложного, ничего такого необычного это за собой не влечет", - отметил эксперт.

Зуев считает правильным решением закрытие границ с Великобританией. По его словам, надо быть готовыми к появлению "британского" штамма в России - вирус грозит большим количеством заболевших.

Напомним, новый мутировавший вариант коронавируса был обнаружен в Великобритании 14 декабря. Британский премьер-министр Борис Джонсон рассказал, что новый штамм на 70 процентов заразнее, чем первоначальный. По этой причине несколько стран прекратили авиасообщение с Великобританией. Россия приостановила полеты в Британию 22 декабря.