Ученые обнаружили способ сформировать «мгновенный иммунитет» к COVID-19

Британские ученые проводят испытания нового препарата, который может предотвратить заболевание коронавирусом. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Препарат Storm Chaser был разработан специалистами из Университетского колледжа Лондона совместно с фармкомпанией AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом выпустила свою вакцину от коронавируса.

Новое лекарство представляет собой смесь антител к COVID-19, которую вводят в два этапа.

Ожидается, что иммунный ответ на данную инъекцию возникнет в течение нескольких дней, в то время как выработка антител при использовании известных вакцин длится в течение месяца.

В случае успешных исследований лекарство поможет предотвратить вспышки коронавируса среди пациентов больниц и жильцов домов престарелых, а также среди студентов, которые живут в общежитиях, считают ученые.