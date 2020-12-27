Названы семь неочевидных симптомов коронавируса

Ученые из Королевского колледжа Лондона перечислили неочевидные признаки заражения коронавирусом, на которые жалуются пользователи приложения COVID Symptom Study, передает Day.Az.

В опубликованном списке значатся головная боль и слабость как самые редкие признаки болезни, а также боль в горле, потеря аппетита, затрудненное дыхание, делирий и сыпь. В некоторых случаях COVID-19 проявляется только в виде последних двух симптомов.

"Основываясь на нашем анализе, мы считаем, что люди, у которых есть какие-либо подозрительные симптомы, должны самоизолироваться и пройти тестирование, даже если у них нет "классической" триады (симптомов. - Прим. ред.)", - поясняют эксперты.