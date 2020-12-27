Названы семь симптомов коронавируса, требующих немедленной реакции

Британские ученые из лондонского Королевского колледжа перечислили семь симптомов коронавирусной инфекции, которые требуют немедленной реакции. Как передает Day.Az со ссылкой на КП, об этом пишет издание Daily Express.

Кроме трех "традиционных" для коронавируса проявлений - лихорадки, кашля и потери вкуса и обоняния, специалисты выделили еще порядка 20 симптомов заболевания, основываясь на данных от пациентов, полученных через приложение COVID Symptom Study.

Среди них ученые выявили семь наиболее опасным проявлений, на которые следует обратить особое внимание и сразу отреагировать. В список вошли головная боль, слабость, потеря аппетита, боли в мышцах, диарея, спутанное сознание и сыпь на коже. В случае обнаружения данных признаков коронавируса, медики посоветовали немедленно самоизолироваться вместе с домочадцами и как можно скорее сдать тест для диагностики инфекции.

Врачи также рекомендовали каждый день проходить самодиагностику - каждое утром надо нюхать что-либо, обладающее сильным запахом - например, мыло или кофе, ведь потеря вкуса и обоняния является одним из ключевых ранних симптомов COVID-19, позволяющих выявить болезнь на начальном этапе.

Ранее британские ученые также назвали пять симптомов коронавирусной инфекции, при обнаружении которых пациентам следует немедленно обратиться к врачу. В перечень вошли затрудненное дыхание, боль и сдавленность в груди, спутанное сознание, неспособность быстро проснуться, а также посинение кожи.