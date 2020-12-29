"Аллергия на холод" может говорить об инфекции в организме

Холодовая крапивница или "аллергия на холод", которая возникает из-за охлаждения кожи, может свидетельствовать о наличии инфекций и других проблем с организмом. Об этом сообщил российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, передают Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что при классической аллергии иммунная система вырабатывает антитела - иммуноглобулины класса Е, которые реагируют на аллерген. Холодовая крапивница не похожа на обычную аллергию и действует на молекулярном уровне.

"При такой крапивнице в крови обычно появляются криоглобулины - это тоже иммуноглобулины, но других классов. При охлаждении ниже определенной температуры, они начинают образовывать осадок, что вызывает реакцию в виде крапивницы", - рассказал Болибок.

По его словам, появление в плазме криоглобулинов, которые и вызывают холодовую крапивницу, может говорить о наличии инфекции или заболеваний крови.

При этом крапивница проходит, когда человек возвращается в тепло. Поэтому "холодовую аллергию" можно избежать, минимизируя контакт с холодом или приняв антигистаминный препарат.

Билибок подчеркнул, что насморк, который появляется при контакте с холодом, это обычная реакция на перепад температуры. Он не свидетельствует о наличии "холодовой аллергии".