Назван неожиданный признак наличия заболеваний сердца

Эксперты организации Blood Pressure UK назвали неожиданный признак наличия сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По их мнению, отек лодыжек может указывать на риск повышенного кровяного давления. Специалисты пояснили, что высокое давление вызывает излишнюю нагрузку на кровеносные сосуды и органы человека, что может стать причиной гипертрофии сердечной мышцы и снижения циркуляции крови. Они подчеркнули, что именно это позволяет жидкости скапливаться в лодыжках и приводит к их опуханию.

Ранее международная группа ученых определила, что разница в артериальном давлении, измеренном в правой и левой руке, может указывать на высокий риск инсульта, сердечного приступа и скорой смерти. Значительная разница между показателями систолического (верхнего) артериального давления в двух руках может указывать на сужение или жесткость артерий, что может повлиять на кровоток.