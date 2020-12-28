Почему количество заражений в Китае не превышает 20-30 человек? - об эффективности вакцины Sinovac
Вакцина Sinovac против COVID-19 китайского производства благодаря успешным клиническим испытаниям уже вызвала интерес многих стран.
Как сообщает Day.Az, самый высокий процент эффективности вакцины Sinovac зарегистрирован в Индонезии и Турции.
Представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Чжэн Чжунвэй сообщил, что данная вакцина используется в Китае с июля: "Было вакцинировано более 1 миллиона человек, и серьезных побочных эффектов не зарегистрировано".
Основные преимущества данной вакцины:
- быстрый иммунный ответ;
- использование мертвых вирусных частиц (в других вакцинах в организм вводятся коды, взятые у вируса. Пока не известно какие еще заболевания это вызовет в будущем);
- успешные клинические испытания в большем количестве стран;
- её можно хранить в холодильнике при температуре 2-8 градусов, что облегчает транспортировку (вакцина Pfizer должна храниться при минус 70 градусах).
Согласно официальным данным, Турция, Индонезия, Бразилия, Чили, Сингапур, Малайзия, Филиппины, страны Персидского залива и другие страны уже заказали вакцину Sinovac.
По данным производителя вакцины компании Sinopharm, уже произведено 500 миллионов доз вакцины.
В результате её эффективного использования количество ежедневных заражений в Китае в настоящее время составляет 20-30 человек. Это один из самых низких показателей в мире.
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