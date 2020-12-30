В ВОЗ предрекли новые мутации коронавируса

Мутации коронавируса продолжатся, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет внимательно следить за новыми вариантами, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мутации (коронавируса - ред.) продолжатся, мутация - это естественный процесс. На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения их передачи", - сказала Керкхове на брифинге в понедельник.

Она отметила, что организация продолжит внимательно следить за новыми штаммами коронавируса и взаимодействовать с учеными по всему миру.

В свою очередь глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 2021 году мир столкнется с новыми вариантами коронавируса.