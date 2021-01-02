Врач рассказал, как восстановить легкие после коронавируса

Реабилитироваться после тяжелой формы коронавируса поможет специальный массаж. Как передает Day.Az, об этом рассказал заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин.

По его словам, чтобы восстановить легкие, необходимо повысить процентное содержание кислорода в крови. Массаж может стимулировать лимфодренажную функцию организма и работу ворсинчатого эпителия бронхов, что крайне важно для переболевших COVID-19.

"Есть специальные виды массажа, которые призваны проводить реабилитацию пациентов именно с этой современной инфекцией, но уже столетия, тысячелетия делают массаж больным с хроническими обструктивными болезнями легких. Это приносит хороший результат. Увеличивается, прежде всего, процентное содержание кислорода в крови, кровь начинает циркулировать более интенсивно после массажа и несет кислород, которым кровь обогащается в легких, по всему организму", - пояснил врач.

Он подчеркнул, что массаж нужно подбирать индивидуально, в зависимости от степени поражения легких, и сочетать с другими видами терапии. В комплексе эти приемы работают более эффективно.