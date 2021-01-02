Что делать при контакте с больным коронавирусом

Роспотребнадзор в воскресенье сделал ряд рекомендаций россиянам, контактировавшим с больным человеком в общественном месте. Например, если на него чихнули или кашлянули, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам заместителя директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Антонины Плоскиревой, обезопасить себя поможет смена защитной маски и перчаток, умывание лица в сочетании с промывкой носа.

Плоскирева отметила, что сначала следует обработать перчатки санитайзером, а маску следует снимать, не касаясь наружной стороны.

Использование защитных средств в людных местах существенно снижает риск заражения, рассказали в Роспотребнадзоре.

Лекарств для профилактики коронавируса COVID-19 пока не создано, добавила Плоскирева. Поддержать иммунитет поможет здоровый образ жизни - спорт и отказ от вредных привычек.