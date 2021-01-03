Минимум калорий — максимум пользы: почему кешью должен быть в рационе

Кешью - маленькие сладковатые орехи родом из Бразилии. Состав ореха настолько богат, что он способен оказывать благотворное влияние на все системы организма человека. Кешью содержит все три омега жирные кислоты - омега-3, омега-6 и омега-9. Они, в купе с антиоксидантами, защищают организм от повреждения свободными радикалами, останавливают воспалительные процессы, замедляют старение, питают кожу и защищают ее от пагубного воздействия ультрафиолетовых лучей. Орех также богат медью, которая способствует улучшению качества кожи и придает ей естественное сияние.

Одна небольшая порция орехов кешью содержит 70% от суточной нормы магния, который необходим нам для правильной работы сердца, нервной и опорно-двигательной систем. Дефицит магния в организме может стать причиной хронической усталости, апатии, повышения артериального давления и даже мышечных судорог, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Регулярное употребление орехов кешью значительно снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (а они по‑прежнему занимают первое место в списке причин смертей людей по всему миру). Жирные кислоты и минералы, которые содержит орех, укрепляют сердечную мышцу и стенки сосудов и препятствуют образованию холестериновых бляшек.

Диетологи единогласно рекомендуют добавить кешью в рацион, если вы хотите сбросить вес или удержать имеющийся. Во‑первых, кешью - рекордсмен среди орехов по содержанию растительного белка, а значит - станет идеальным перекусом перед тренировкой. Во‑вторых, кешью входит в топ-3 самых низкокалорийных орехов (насколько это вообще возможно, ведь любые орехи обладают высокой калорийностью), и если им не увлекаться, он даже поможет снизить вес. И наконец, несмотря на свой ярко выраженный сладкий вкус, кешью не вызывает резкого скачка сахара в крови, а значит сможет утолить чувство голода надолго и снизит риск переедания.