Ученые заявили о росте развития детской близорукости из-за удаленки

Во время дистанционного обучения у детей в полтора раза быстрее развивается близорукость. К такому выводу пришли ученые из Китая, сравнив результаты обследования учеников из 1,3 тыс. школ в обычный период и во время карантина, передает Day.Az со ссылкой на телеканал "Звезда".

Проект школы офтальмологии и оптометрии и глазной больницы Медицинского университета Вэньчжоу подразумевает проверку зрения миллиона школьников каждые полгода на протяжении десяти лет. В последнем исследовании специалисты решили сравнить данные с июня по декабрь 2019 года и с января по июнь 2020 года, когда был введен карантин в связи с COVID-19.

"Среди всех учеников мы обнаружили, что полугодовое прогрессирование миопии увеличивалось примерно в 1,5 раза", - говорится в тексте препринта.

Сильнее всего развитию высокой и средней степеней миопии оказались подвержены ученики 1-6-х классов, уточняют китайские ученые.

По мнению авторов исследования, такой результат связан с тем, что дети стали больше времени проводить за экранами гаджетов и меньше бывать на свежем воздухе. В связи с тем, что электронные устройства приобретают все большее значение в современной жизни, необходима эффективная стратегия для профилактики миопии среди учащихся, подчеркивают специалисты.