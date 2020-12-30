Названы три отличия простуды от COVID

Британский врач Сара Джарвис назвала симптомы, которые помогут понять, что человек болеет ОРВИ, а не коронавирусом. Однако, при этом она признала, что большинство симптомов простуды и COVID-19 легко спутать, пишет Ехpress, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

И коронавирус, и ОРВИ очень заразны, начинаются в верхних дыхательных путях и могут передаваться через воздух или от прикосновения к поверхностям. Также они имеют схожие физические симптомы:

повышение температуры,

ломота в теле,

головная боль,

кашель.

В то же время эксперт назвала три признака, которые могут "подсказать", что у больного человека именно простуда, а не COVID-19.

"Насморк, заложенность носа или боль в горле при COVID-19 встречаются редко - это в первую очередь симптомы ОРВИ", - пояснила врач Джарвис.

Она уточнила, что наличие этих трех признаков при отсутствии высокой температуры, длительных периодов непрерывного кашля, потери обоняния наиболее точно указывает на простуду, а не на коронавирус.

"У большинства людей, страдающих COVID-19, развивается хотя бы один из этих симптомов - жар, кашель, аносмия (потеря обоняния. - ред.)", - подчеркнула врач.

При этом Джарвис отметила, что среднее время развития симптомов коронавируса составляет пять дней после контакта с вирусом. В некоторых случаях это происходит за 2 дня, но также может длиться до 12 дней. Многие больные COVID-19 также испытывают сильную усталость и проблемы с дыханием, которые "гораздо реже встречаются при простуде".

"В случае ОРВИ признаки инфекции могут появиться через 2-3 дня после заражения, продолжаются они всего несколько дней и обычно менее выражены, чем при коронавирусе. В общем заложенность носа, чихание и насморк более типичны для простуды, но если они не начнут идти на спад в течение нескольких дней или состояние будет ухудшаться, следует обязательно обратиться к врачам и сделать тест на COVID ", - дала совет специалист.

Для укрепления иммунной системы Джарвис посоветовала есть больше фруктов и овощей, которые обеспечивают организм витамином С и антиоксидантами, использовать добавки с витамином D и цинком.