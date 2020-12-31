Названо условие для повторного заражения коронавирусом

Повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти при значительных нарушениях в работе иммунной системы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом она уточнила, что всего в мире зафиксировано не более 50 подобных случаев.

25 декабря главврач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников усомнился в возможности повторно заразиться коронавирусом. В пример врач привел исследование из Южной Кореи: среди 108 переболевших пациентов с положительным тестом впоследствии живого вируса не было обнаружено ни у одного. Проверка контактировавших с ними людей также не выявила ни одного заразившегося. Мясников пояснил, что у многих переболевших тест может быть положительным в течение нескольких месяцев, при этом люди сами не болеют и никого не заражают.