Как коронавирус действует на сосуды мозга

Нейрофизиологи из США выяснили, что коронавирусная инфекция часто не проникает в ткани мозга, но способствует ослаблению стенок мелких сосудов внутри него, что ведет к кровотечениям и инсультам. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщила пресс-служба Национальных институтов здоровья США (NIH).

"Мы обнаружили, что мелкие сосуды в мозге пациентов, заразившихся SARS-CoV-2, часто повреждаются при развитии COVID-19. Наши наблюдения указывают на то, что это происходит из-за воспалительных реакций, связанных с проникновением вируса в организм пациентов", - заявил Авиндра Нат (Avindra Nath), ведущий специалист Национального института неврологических расстройств и инсульта в Бетесде (США), чьи слова приводит пресс-служба NIH.

Практически с первых дней после вспышки коронавируса в китайском Ухане ученые знают, что SARS-CoV-2 поражает не только клетки легких, но и может проникать в определенные тельца, обитающие в других тканях тела, в том числе внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца, а также ряда других органов.

Подобная особенность вируса, как предполагают сейчас ученые, может объяснять то, почему многие заболевшие COVID-19 страдают не только от нарушений в работе органов дыхания, но также теряют чувство обоняния, испытывают проблемы с пищеварением, сбои в работе кровеносной системы. Ученые также обнаружили, что вирус может проникать в мозг человека и вызывать серьезные нарушения в его работе.