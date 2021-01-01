Ученые нашли связь между COVID-19 и повреждениями сосудов мозга. Исследования нейрофизиологов опубликованы в журнале New England Journal of Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Коронавирус не проникает в ткани мозга, однако способствует ослаблению стенок мелких сосудов внутри него, что может повлиять на кровотечения и инсульты.

Один из авторов работы, научный сотрудник Национального института неврологических расстройств и инсульта (США) Авиндра Нат пояснил, что это происходит из-за воспалительных реакций, которые связаны с проникновением вируса в организм.

В ходе исследования Нат и его коллеги решили выяснить, как SARS-CoV-2 может попадать в мозг человека и нарушать его работу. Они изучали, как изменилось состояние кровеносной системы мозга у нескольких десятков больных с коронавирусом, которые умерли в промежутке между мартом и июлем этого года. Первичный анализ показал, что их смерть была связана с повреждениями мозга.

Снимки МРТ показали множество очагов воспаления и мелких кровотечений в мозге, стенки мелких капилляров и других сосудов стали проницаемыми для крови и содержащихся в ней белков. Специалисты исследовали срезы этих отделов. "Мы ожидали увидеть следы повреждений от инфекции и хронического недостатка кислорода. Вместо этого там оказалось множество мелких повреждений нервной ткани, которые обычно возникают после инсультов или воспаления мозга", - объяснил Нат.

Ни в самом мозге больных, ни в его сосудах вирус не обнаружили. Оказалось, что капилляры мозга разрушились не из-за заражения SARS-CoV-2, а из-за очень высокой активности иммунитета: он начал атаковать не только вирус, но и здоровые клетки кровеносных сосудов. В итоге там появились "дыры", некоторую часть которых заполняли тромбы и микроглия.

Теперь ученым предстоит выяснить, как долго сохраняются повреждения сосудов мозга, и подобрать терапию, способную предотвратить или устранить их.