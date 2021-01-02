Перечислены опасные для здоровья сладости

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об опасных для здоровья сладостях.

По ее словам, шоколад может стать опасной "химической бомбой", если в него кладут заменители какао-масла, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает диетолог, сладости часто являются причиной аллергии, как у детей, так и у взрослых.

"Чрезмерное употребление конфет из шоколада оказывает нагрузку на печень. Эти сладости могут стать причиной развития ожирения или сахарного диабета. Такие недуги могут появиться даже при злоупотреблении темным и горьким шоколадом", - пояснила специалист "Вечерней Москве".

Она предупредила, что нужно избегать конфет, в которых какао-масло заменяют трансжирами, например, пальмовым маслом. В результате могут развиться сосудистые заболевания, атеросклероз, а также появиться тромбы. Такая сладость повысит холестерин в организме и спровоцирует отложение солей в суставах.

Эксперт советует при покупке шоколада обязательно обращать внимание на состав и отдавать свое предпочтение продукции с содержанием натуральных ингредиентов.

"Выбирайте конфеты с темным шоколадом - в них меньше сахара и больше полезных веществ. Самое главное - соблюдать правило "золотой середины" и помнить, что лакомство полезно в меру. Так, для взрослого человека суточная доза шоколада не должна превышать 10 граммов в день", - сказала она.