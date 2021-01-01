Доктор Мясников раскрыл пользу вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл пользу вакцинации для отказавшихся от нее граждан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в своем Telegram-канале он обозначил необходимость вакцинировать десятки миллионов человек, чтобы достичь коллективного иммунитета.

"Коллективный иммунитет нужен не вакцинированным. Тем, кто не смог или не захотел получить вакцину. Аллергики, лица с медотводом, отказники. Создается прослойка вакцинированных людей, где вирус завязнет и не будет передаваться и поражать вышеупомянутые категории незащищенных людей", - объяснил доктор.

При этом он заметил, что те, кто сделал прививку, получат защиту сразу: им уже не нужен коллективный иммунитет. Мясников призвал граждан из групп риска пройти вакцинацию в обязательном порядке.

Ранее телевизионный врач нашел способ повернуть в пользу России связанные с борьбой с пандемией коронавируса обстоятельства. Доктор обратил внимание, что в сложившейся ситуации можно увидеть преимущества. Он призвал "готовиться к следующим волнам, развивать медицину, продолжать активно вакцинацию, но при этом перестать слепо следовать западной модели поведения".