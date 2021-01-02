Либо вакцинация искоренит COVID-19, либо вирус останется навсегда

Врачи в ходе опроса оценили, может ли пандемия коронавируса окончиться так же быстро, как эпидемия испанки. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Согласно данным издания, эпидемия проходила в три этапа, при этом второй стал наиболее тяжелым. По такой же схеме развивался и гонконгский грипп.

Биоинженер Александр Кудрявцев отметил, что третья волна будет наименее сильной. Он подчеркнул, что лучшим периодом для искоренения COVID-19 может стать лето.

"Поэтому крайне важна скорость разработки вакцин, иначе мы рискуем остаться с этим SARS-CoV-2 вирусом навсегда, как это случилось с коронавирусом OC43, который ежегодно является причиной 10-15% простудных заболеваний", - сказал Кудрявцев.

Кроме того, он подчеркнул, что выработка иммунитета у 70% населения даст возможность победить пандемию, если иммунная защита будет выработана синхронно во всем мире.