Названо неожиданное условие для вакцинации от коронавируса

К прививке от коронавируса желательно быть психологически готовым. Об этом РБК рассказал инфекционист, главный врач медицинского центра "Лидер Медицина" Евгений Тимаков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, от волнения может подняться давление. А поскольку во время укола всегда происходит выброс адреналина и гормонов стресса, это дополнительно влияет на сосуды, и человек может может потерять сознание.

Также медик предостерег от алкогольных возлияний за три дня до и после прививки. Однако, уточнил он, допустимо выпить пару бокалов спиртного.