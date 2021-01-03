Специалист рассказал о противопоказаниях для прививки от COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о противопоказаниях для прививки от коронавируса COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как отмечает врач, во время прививки от коронавирусной инфекции у пациента не должно быть никаких проявлений ОРВИ (к ним относятся насморк, кашель, температура). Также в течение месяца до вакцинации должны отсутствовать обострения хронических заболеваний.

За три дня до и после введения вакцины в организм не стоит злоупотреблять алкоголем. Допустимо выпить пару бокалов. Также надо быть осторожным с фастфудом и тяжелой пищей, психологически подготовиться к вакцинации.

Врач пояснил, что в случае сильного переживания у человека может подняться давление. Во время прививки происходит выброс адреналина и гормонов стресса, что оказывает дополнительное влияние на сосуды. В итоге у пациента может начаться головокружение, и он может потерять сознание.

Людям, предрасположенным к аллергическим реакциям, рекомендуется принять антигистаминные препараты за день до вакцинации и через день после нее. Склонным к повышению температуры можно на ночь после вакцинации принять таблетку парацетамола.

В течение несколько недель после проведения вакцинации специалист рекомендует по возможности ограничить контакты, чтобы не заразиться коронавирусом, пока у человека формируется иммунитет.