Раскрыта опасность новой мутации коронавируса

Старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани предупредила об опасности новой мутации COVID-19 для детей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующий пост она опубликовала в твиттере.

Гурдасани рассказала, что "британская" мутация более заразна для детей и подростков в возрасте от 0 до 19 лет.

По ее словам, мутировавший вирус может с большей вероятностью спровоцировать симптомы в этой возрастной группе.

Она назвала эти выводы "очень тревожными" и призвала "действовать уже сейчас".

"Эти данные свидетельствуют о том, что ситуация в Великобритании, вероятно, станет намного хуже", - написала эпидемиолог.

Гурдасани также предупредила, что новый штамм, преобладающий у детей, может перекинуться на взрослых и приведет к большей заболеваемости и новым смертям.

В середине декабря стало известно о новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженной в Великобритании. Хотя новый вариант вируса, по предварительным данным, может быть на 70% заразнее обычного, пока нет достоверной информации о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

С начала пандемии во всем мире, по последним данным ВОЗ, зафиксировали более 84 миллионов случаев заражения коронавирусом. Свыше 1,8 миллиона человек стали жертвами инфекции.