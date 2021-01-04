Что делать для предотвращения попадания коронавируса в легкие?

Что можно сделать, чтобы коронавирус не попал в легкие?

Полоскание горла может помочь предотвратить и вылечить коронавирус.

Как передает Day.Az со ссылкой на medicina.az, такое заявление сделали тайские ученые.

Для полоскания горла рекомендуется использовать обычную воду и поваренную соль.

Ученые подчеркивают, что в первые дни болезни вирус более активен в горле, где скапливается наибольшая его концентрация.

Специалисты утверждают, что полоскание так же эффективно, как ношение маски и перчаток.