https://news.day.az/medicine/1303856.html Что делать для предотвращения попадания коронавируса в легкие?
Что делать для предотвращения попадания коронавируса в легкие?
Что можно сделать, чтобы коронавирус не попал в легкие?
Полоскание горла может помочь предотвратить и вылечить коронавирус.
Как передает Day.Az со ссылкой на medicina.az, такое заявление сделали тайские ученые.
Для полоскания горла рекомендуется использовать обычную воду и поваренную соль.
Ученые подчеркивают, что в первые дни болезни вирус более активен в горле, где скапливается наибольшая его концентрация.
Специалисты утверждают, что полоскание так же эффективно, как ношение маски и перчаток.
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